Federica Pellegrini | Mi chiedevano continuamente quando avrei fatto un figlio l’ho vissuta come una violenza Il carico mentale è sempre sulle madri

Un'intervista di coppia con la campionessa e il marito tra battute, ricordi, sogni e il racconto di come la maternità ha sconvolto la loro vita. Matteo Giunta: «Quando è nata Matilde ho provato un senso di impotenza: ero fuori da quel legame madre-figlia. Ma poi ho capito come esserci davvero». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Mi chiedevano continuamente quando avrei fatto un figlio, l’ho vissuta come una violenza. Il carico mentale è sempre sulle madri»

