FC 26 SBC Flash | 2x 80+ Upgrade – Raccogli Fodder!

È disponibile la SBC flash “2x 80+ Upgrade”, un modo veloce ed economico per trasformare giocatori oro in fodder garantito 80 OVR o superiore. Durata: 4 giorni.. Ripetibile: Sì.. Il Premio. Completando la sfida, riceverai: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 80+ (Non Scambiabile).. La Sfida da Completare. La SBC è molto economica e richiede solo giocatori Oro, con cinque Rari. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 2x 80+ Upgrade Nessuna Qualità giocat.: Min. Giocatori d’oro Min. 5 oggetti Rari Analisi Veloce. SBC Altamente Raccomandata (Spam). Questa è una delle SBC più importanti per riciclare i giocatori Oro non rari e rari di rating basso (75-79 OVR) che si accumulano nei pacchetti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

