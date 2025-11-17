FC 26 Obiettivo Live Momenti | Festival del Calcio – Alex Greenwood 86 OVR!

Imiglioridififa.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile l’obiettivo LiveFestival del calcio: Capitani – Alex Greenwood”, che ti permette di sbloccare una carta Momenti della difensora inglese e diversi premi bonus, inclusa una preziosa EVO per i Terzini. Hai 7 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai: x1 Momenti Alex Greenwood (86 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Consumabile EVO Difesa di ferro (Non Scambiabile).. 2000 XP totali e una Divisa a tema Inghilterra.. Dettagli Carta (Momenti Greenwood 86 OVR). Ruoli: CB (Difensore Centrale) o LB, LM.. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 obiettivo live momenti festival del calcio 8211 alex greenwood 86 ovr

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Momenti: Festival del Calcio – Alex Greenwood (86 OVR)!

Altri contenuti sullo stesso argomento

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live: Campionato Tour Mondiale Fuoriclasse Argento 2 – Mega Pacchetti! - È disponibile l'obiettivo Live "Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento 2", un ricchissimo set di sfide che richiede una partecipazione intensa ... Segnala imiglioridififa.com

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live Flashback: Festival del Calcio – Gündogan (86 OVR)! - Ilkay Gündogan", che ti permette di sbloccare una carta Flashback del centrocampista tedesco e ... Si legge su imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Obiettivo Live