FC 26 Obiettivo Live Momenti | Festival del Calcio – Alex Greenwood 86 OVR!

È disponibile l’obiettivo Live “Festival del calcio: Capitani – Alex Greenwood”, che ti permette di sbloccare una carta Momenti della difensora inglese e diversi premi bonus, inclusa una preziosa EVO per i Terzini. Hai 7 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai: x1 Momenti Alex Greenwood (86 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Consumabile EVO Difesa di ferro (Non Scambiabile).. 2000 XP totali e una Divisa a tema Inghilterra.. Dettagli Carta (Momenti Greenwood 86 OVR). Ruoli: CB (Difensore Centrale) o LB, LM.. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

