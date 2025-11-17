Favio Cobolli & Edoardo Bove gioco di squadra
Io, Edoardo Bove e Flavio Cobolli siamo già stati una volta nello stesso posto, anche se loro non lo sanno o non se lo ricordano. Eravamo a Londra, durante il primo turno di Wimbledon a luglio del 2024. Io ero un semplice spettatore, Flavio giocava sul campo 9, e di lì a poco avrebbe vinto contro l’australiano Rinky Hijikata. Edoardo, invece, era lì in tribuna per sostenerlo. Eravamo seduti vicini: io e i miei amici, tutti romanisti, siamo andati a salutarlo durante un cambio campo. All’epoca giravano voci vaghe di mercato, riguardo un possibile trasferimento dalla Roma e non c’era ancora stato il tragico incidente del 1° dicembre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
