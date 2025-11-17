Fattorie mercati e un enorme frantoio | gli archeologi di Ca' Foscari in Tunisia

Si chiama Henchir El Begar, ed era la sede di un enorme sito di produzione di olio, il secondo frantoio più grande dell'Impero romano tra quelli individuati. Qui l'Università Ca' Foscari di Venezia ha assunto nel 2025 la co-direzione di una missione archeologica internazionale di notevole rilievo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Fattorie, mercati e un enorme frantoio: gli archeologi di Ca' Foscari in Tunisia

