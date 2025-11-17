Farinelli carica il suo Forlì dopo la seconda sconfitta consecutiva | Ripartiamo
Dopo la dura sconfitta di venerdì sera tra le mura del "Morgagni" del Forlì contro il Campobasso è l'eclettico attaccante dei biancorossi, nonché protagonista della splendida cavalcata alla vittoria dello scorso campionato Nicola Farinelli a prendere la parola per commentare la prestazione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
