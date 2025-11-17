Fano il Natale si accende in anticipo | luminarie show per un weekend con il naso all' insù
Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 17 novembre 2025 - Le luminarie del Natale fanese quest’anno sono arrivate in anticipo, accendendosi già sabato pomeriggio, molto dell’arrivo degli alberi che saranno montati dal 20 novembre e inaugurati ufficialmente il 29. Un anticipo che ha colto tutti di sorpresa e che ha trasformato il centro storico in un teatro di luce capace di richiamare in centro, fin dal tramonto, centinaia di persone incuriosite. L’effetto più immediato si nota lungo corso Matteotti, dove le grandi sfere luminose sospese disegnano una scia brillante che conduce lo sguardo fino all’Arco d’Augusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
