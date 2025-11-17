Ex Milan la precisazione di Kucka su Leao | Ecco perché dissi quelle cose su di lui

Pianetamilan.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juraj Kucka, classe 1987, ex centrocampista rossonero, parlò un anno fa, alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan di Champions League, di Rafael Leao in termini non proprio lusinghieri. Lo slovacco ha voluto chiarire il perché di quelle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan la precisazione di kucka su leao ecco perch233 dissi quelle cose su di lui

© Pianetamilan.it - Ex Milan, la precisazione di Kucka su Leao: “Ecco perché dissi quelle cose su di lui”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ex milan precisazione kuckaKucka torna sulle sue dichiarazioni su Leao e fa una precisazione - Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao. Riporta milannews.it

ex milan precisazione kuckaKucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento" - Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao. Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Precisazione Kucka