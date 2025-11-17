Ex Milan la precisazione di Kucka su Leao | Ecco perché dissi quelle cose su di lui

Juraj Kucka, classe 1987, ex centrocampista rossonero, parlò un anno fa, alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan di Champions League, di Rafael Leao in termini non proprio lusinghieri. Lo slovacco ha voluto chiarire il perché di quelle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, la precisazione di Kucka su Leao: “Ecco perché dissi quelle cose su di lui”

Kucka torna sulle sue dichiarazioni su Leao e fa una precisazione - Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao.

Kucka precisa: "Non dicevo solo io che Leao camminava, ma era solo quella volta. Poi ha dimostrato tutto il suo talento" - Jurai Kucka, ex calciatore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su Rafael Leao.