Ex campo rom di Stornara cominciati i lavori di bonifica

Foggiatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla bonifica dell'ex campo Rom situato in agro del Comune di Stornara, un intervento fortemente voluto e sostenuto dalla Regione Puglia per restituire alla comunità un'area liberata dal degrado ambientale.L’avvio degli interventi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

ex campo rom di stornara cominciati i lavori di bonifica

© Foggiatoday.it - Ex campo rom di Stornara, cominciati i lavori di bonifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ex campo rom stornaraEx campo rom di Stornara, iniziati i lavori di bonifica - I lavori, affidati a Serveco, hanno una durata prevista di 180 giorni. Scrive giornaledipuglia.com

ex campo rom stornaraBONIFICA Stornara, bonifica ex campo rom. Nigro: “Grazie all’impegno della Regione Puglia potremo procedere” - Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, annuncia l’avvio dei lavori di bonifica dell’ex campo rom situato in via Napoli Vecchia ... Riporta statoquotidiano.it

ex campo rom stornaraBONIFICA Stornara, al via la bonifica dell’ex campo rom. Nigro: “Arrivati a un risultato concreto” - Un intervento atteso da tempo dopo lo sgombero dell’area e le numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Stornara ... Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Campo Rom Stornara