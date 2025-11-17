Evra Juventus l’agente svela un clamoroso retroscena | Il Monza lo regalava era un disastro Poi il Nizza lo chiuse in un ristorante per ore L’aneddoto
Evra Juventus, l’agente Pastorello svela i retroscena: «Il Monza lo regalava, era un disastro, poi il Nizza lo chiuse in un ristorante per ore». Patrice Evra ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni intense, dall’estate del 2014 a quella del 2016, diventando un pilastro dello spogliatoio e contribuendo ai successi della Vecchia Signora in Italia e in Europa. Ma prima di diventare il terzino di fama mondiale ammirato al Manchester United e a Torino, la sua carriera è stata segnata da momenti incredibili, ai limiti del paradossale. A svelare questi clamorosi retroscena è stato il suo agente, Federico Pastorello, nel corso di un’intervista con Fanpage, raccontando di come Evra sia passato dall’essere uno “scarto” della Serie C a protagonista di un rapimento per questioni di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
