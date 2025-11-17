Evento conclusivo del progetto Giovani e Pace

Sabato 15 novembre, presso Il Punto, si è svolto l’evento conclusivo del concorso “Giovani e Pace”, avviato lo scorso febbraio. L’iniziativa, ideata dal Gruppo Giovani del Forum Interreligioso di Parma – composto da ragazze e ragazzi di diversa provenienza e appartenenza – è stata curata dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Evento conclusivo del progetto "Giovani e Pace"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Villa Castelli On Line Aps. . #Video Questa sera momento conclusivo del progetto di recupero e reinserimento sociale promosso dai giovani di #Ambientiamoci L'evento ha rappresentato il culmine di un'intensa attività estiva, focalizzata sulla riqualificazione di - facebook.com Vai su Facebook

Cosenza, evento finale del progetto “Aprirsi al futuro”: formazione e lavoro per giovani NEET e migranti - Venerdì 7 novembre a Villa Rendano la chiusura del progetto promosso da Enel Cuore e Fondazione AVSI. Secondo quicosenza.it

Giovani e crescita personale, successo di Look Up - È andato in scena questa settimana a Villa Corvini l’evento conclusivo del progetto Look Up, promosso dall’associazione T’Immagini Aps in collaborazione con 3 Elle Ets, il Comune di Parabiago e il ... Da ilgiorno.it

A Roma la conclusione del progetto di Fondazione Articolo 49 - Si è tenuta oggi alla Camera dei Deputati l’evento conclusivo dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49, che ha coinvolto più di 30mila studenti in tutta Italia. Come scrive primaonline.it