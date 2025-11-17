Evento conclusivo del progetto Giovani e Pace

Parmatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 15 novembre, presso Il Punto, si è svolto l’evento conclusivo del concorso “Giovani e Pace”, avviato lo scorso febbraio. L’iniziativa, ideata dal Gruppo Giovani del Forum Interreligioso di Parma – composto da ragazze e ragazzi di diversa provenienza e appartenenza – è stata curata dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

evento conclusivo del progetto giovani e pace

© Parmatoday.it - Evento conclusivo del progetto "Giovani e Pace"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

evento conclusivo progetto giovaniCosenza, evento finale del progetto “Aprirsi al futuro”: formazione e lavoro per giovani NEET e migranti - Venerdì 7 novembre a Villa Rendano la chiusura del progetto promosso da Enel Cuore e Fondazione AVSI. Secondo quicosenza.it

Giovani e crescita personale, successo di Look Up - È andato in scena questa settimana a Villa Corvini l’evento conclusivo del progetto Look Up, promosso dall’associazione T’Immagini Aps in collaborazione con 3 Elle Ets, il Comune di Parabiago e il ... Da ilgiorno.it

A Roma la conclusione del progetto di Fondazione Articolo 49 - Si è tenuta oggi alla Camera dei Deputati l’evento conclusivo dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49, che ha coinvolto più di 30mila studenti in tutta Italia. Come scrive primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Evento Conclusivo Progetto Giovani