European Qualifiers due serate di grande calcio su Sky e NOW | in campo sedici match tra lunedì 17 e martedì 18 novembre

Dalle sfide di Germania e Spagna al big match Scozia-Danimarca (in onda anche su Cielo): programmazione completa, diretta gol e studi pre e postpartita.. Il cammino verso i Mondiali FIFA 2026 entra nelle sue battute decisive e Sky propone due serate dense di incontri, analisi e aggiornamenti. Tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, le European Qualifiers regalano altre sedici partite, visibili su Sky, in streaming su NOW e, per l'occasione, anche in chiaro su Cielo con la sfida Scozia-Danimarca.