European Qualifiers due serate di grande calcio su Sky e NOW | in campo sedici match tra lunedì 17 e martedì 18 novembre
Dalle sfide di Germania e Spagna al big match Scozia-Danimarca (in onda anche su Cielo): programmazione completa, diretta gol e studi pre e postpartita.. Il cammino verso i Mondiali FIFA 2026 entra nelle sue battute decisive e Sky propone due serate dense di incontri, analisi e aggiornamenti. Tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, le European Qualifiers regalano altre sedici partite, visibili su Sky, in streaming su NOW e, per l’occasione, anche in chiaro su Cielo con la sfida Scozia-Danimarca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
