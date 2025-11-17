Euroclear verso causa a Ue contro sequestro beni russi congelati società finanziaria belga detiene $200mld appartenenti a Banca Centrale Russa

La CEO di Euroclear, Valérie Urbain, ha dichiarato che la società potrebbe fare causa all’UE qualora Bruxelles tentasse di procedere con la confisca diretta dei fondi sovrani russi. Euroclear, che gestisce ogni anno circa 46mila miliardi di dollari in titoli per istituzioni finanziarie globali, deti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

