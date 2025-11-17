Euroclear verso causa a Ue contro sequestro beni russi congelati società finanziaria belga detiene $200mld appartenenti a Banca Centrale Russa
La CEO di Euroclear, Valérie Urbain, ha dichiarato che la società potrebbe fare causa all’UE qualora Bruxelles tentasse di procedere con la confisca diretta dei fondi sovrani russi. Euroclear, che gestisce ogni anno circa 46mila miliardi di dollari in titoli per istituzioni finanziarie globali, deti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La più grande ironia della finanza moderna? L'UE è così disperata nel tentativo di rubare i beni sovrani della Russia che il suo stesso depositario, Euroclear, ora avverte che potrebbe fare causa a Bruxelles se ci provasse. Quando il tuo caveau minaccia di tra - facebook.com Vai su Facebook
UE, Google verso una nuova sconfitta nella causa Android da 4,1 miliardi - Google potrebbe subire un nuovo colpo nella sua lunga battaglia legale contro l'Unione europea: l'avvocata generale Juliane Kokott della Corte di giustizia dell'UE ha raccomandato di respingere il ... Scrive hwupgrade.it