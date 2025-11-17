Euro digitale Cipollone esclude l’ipotesi del solo offline

Roma, 17 nov. (askanews) – L’uomo di punta della Bce per l’euro digitale esclude che si possa procedere unicamente con la modalità offline su questo progetto. “Ho seri dubbi” che con una modalità simile “riusciremmo a fare quello che proponiamo di fare”, ha affermato Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della Bce rispondendo ad una domanda durante una audizione al Parlamento europeo. Quella di procedere sull’euro digitale solo con la modalità offline è una idea proposta dal relatore del Parlamento Ue sulla legge in discussione, lo spagnolo Fernando Navarrete Rojas. Ipotesi su cui a Cipollone è stata rivolta una domanda da un altro europarlamentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it