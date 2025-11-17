Da un giorno all’altro si è trovato, a 16 anni, a sedersi sulla panchina della prima squadra. Da un minuto all’altro a esordire in Serie D. Al Franchi, stadio della sua città. In una partita complicata, con la Robur sotto, costretta a inseguire il San Donato Tavarnelle. Se la ricorderà bene, Giovanni Palazzi (nella foto), questa giornata. Questa giornata in cui si è preso gli applausi dello stadio, pronto a sostenerlo, nonostante la rabbia, nonostante il momento. E le emozioni, per il giovanissimo portiere bianconero, entrato in campo dopo l’espulsione di Di Vincenzo, potrebbero non essere finite qua: a meno che la società non decida di intervenire sul mercato, sarà lui a proteggere la porta della Robur domenica prossima, allo Zecchini di Grosseto, nel derby con la capolista, che tanto a cuore sta a chi ha nelle vene sangue bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Esordio inatteso per il giovane portiere. Palazzi, sedici anni e un sogno. Adesso lo aspetta il Grosseto