Escono insieme Uomini e Donne la coppia lascia il programma | commozione in studio

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne ha acceso ancora una volta le luci sul Trono Over, regalando allo studio degli Studi Titanus Elios di Roma una puntata carica di emozioni, tensioni e colpi di scena. Nella registrazione di oggi, lunedì 17 novembre, tra un nuovo corteggiatore per Gemma e una coppia pronta a lasciare il programma mano nella mano, il pubblico ha assistito a discussioni serrate, baci inaspettati e decisioni destinate a cambiare gli equilibri del parterre. La prima svolta riguarda proprio Gemma Galgani, che accoglie un nuovo corteggiatore 57enne deciso a conoscerla meglio e a mettere alla prova una possibile sintonia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it