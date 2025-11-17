Ergastolano incontra in carcere due pedofili | la sua reazione è terribile

Cityrumors.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di quarantuno anni, che stava scontando la pena dell’ergastolo in una struttura carceraria, si è trovato davanti due uomini accusati di pedofilia. La sua reazione è stata clamorosa  Quando è stato fermato dalle guardie carcerarie, che provavano a chiedere lumi del suo comportamento, ha sfoggiato un sorriso di circostanza e con le sue parole ha lasciato tutti sgomenti. Un uomo, che sta scontando un ergastolo in un carcere statunitense, ha trovato sulla sua strada due pedofili. Ed ha avuto una reazione che nessuno poteva immaginare. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

ergastolano incontra in carcere due pedofili la sua reazione 232 terribile

© Cityrumors.it - Ergastolano incontra in carcere due pedofili: la sua reazione è terribile

News recenti che potrebbero piacerti

Ergastolani e bambini, i palestinesi da liberare - Alla grande attesa in Israele per la liberazione degli ostaggi, scandita con immagini live dalla piazza di Tel Aviv dove si raduneranno i familiari, fa da contraltare il clima di incertezza e a tratti ... Lo riporta ansa.it

Tre rapine in meno di due mesi, minorenne finisce in carcere - Due rapine andate a segno ed una tentata in meno di due mesi: per un minorenne residente in Trentino si aprono le porte del carcere, in un istituto di custodia per minori fuori regione, dove dovrà ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ergastolano Incontra Carcere Due