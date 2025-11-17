Eredità Kessler le gemelle avevano deciso di lasciare un fondo a Medici senza frontiere
Roma, 17 novembre 2025 – L'eredità delle gemelle Kessler, morte oggi a 89 anni dovrebbe andare a Medici Senza Frontiere. Lo avevano anticipato Alice ed Ellen, qualche anno fa, quando già maturavano il proposito di andarsene con il suicidio assistito, pratica ammessa a determinate condizioni in Germania. Avevano deciso tutto le due sorelle, dalla data della morte al lascito dei loro averi. Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo Avevano detto Alice ed Ellen, spiegando in alcune recenti interviste le ragioni che le avevano portate a scegliere Medici senza frontiere. “Abbiamo scelto loro perché rischiano la vita per gli altri, hanno preso il Nobel per la Pace e sono seri”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
