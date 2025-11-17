Epstein Maduro gli F-35 all' Arabia Saudita Trump a ruota libera | Non escludo nulla
In un incontro dai toni oscillanti tra fermezza e apertura, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato una serie di temi di politica estera e interna, delineando un’agenda aggressiva e al tempo stesso contraddittoria. Dallo Studio Ovale, il presidente ha parlato di Venezuela, Messico, narcotraffico, Arabia Saudita e del caso Epstein, mescolando minacce militari, affermazioni polemiche e richieste di trasparenza. Sulla crisi venezuelana, Trump ha dichiarato di essere disposto “ a un certo momento ” a parlare direttamente con Nicolás Maduro, pur puntualizzando che il leader venezuelano “ non è stato buono con gli Stati Uniti ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
