Enrica Bonaccorti e il tumore | Ho già pensato al funerale Cala il gelo dalla Toffanin

Una rivelazione cruda e inaspettata, che ha scosso il mondo della televisione e commosso il pubblico. Dopo mesi di assenza e un silenzio doloroso seguito alla diagnosi di tumore al pancreas, la storica conduttrice Enrica Bonaccorti è tornata in televisione come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il suo racconto, come riportato dalle fonti, è un inno alla resilienza, ma anche il resoconto sincero di una lotta interiore combattuta in solitudine. La Bonaccorti ha svelato i dettagli della scoperta della malattia, le difficoltà delle terapie e il modo in cui l'affetto inatteso dei fan l'ha strappata a un isolamento che lei stessa definisce un "letargo" autoimposto.

