Enel diventa Premium Partner del Milan al via la nuova alleanza energia–calcio; debutto ufficiale 29 novembre

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sostenibilità, comunità e responsabilità condivisa al centro della partnership: il Gruppo elettrico, già protagonista con più club di Serie A, debutterà ufficialmente il 29 novembre nella sfida rossonera contro la Lazio Enel entra a far parte della famiglia rossonera come nuovo Premium Partne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

enel diventa premium partner del milan al via la nuova alleanza energia8211calcio debutto ufficiale 29 novembre

© Ilgiornaleditalia.it - Enel diventa Premium Partner del Milan, al via la nuova alleanza energia–calcio; debutto ufficiale 29 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

enel diventa premium partnerEnel diventa Official Energy Partner di AC Milan - Enel entra a far parte della famiglia rossonera come nuovo Premium Partner e Official Energy Partner di AC Milan. Come scrive finanza.repubblica.it

enel diventa premium partnerEnel nuovo Premium Partner, ma quanto prende il Milan dagli altri sponsor? Tutti i numeri - Nella giornata odierna il Milan ha annunciato una nuova partnership con Enel, che diventa Premium Partner e Official Energy Partner del club. Riporta milannews.it

enel diventa premium partnerEnel è il nuovo Premium Partner e Official Energy Partner di AC Milan - Enel entra a far parte della famiglia rossonera come nuovo Premium Partner e Official Energy Partner di AC Milan. Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Enel Diventa Premium Partner