Enel diventa Premium Partner del Milan al via la nuova alleanza energia–calcio; debutto ufficiale 29 novembre

Sostenibilità, comunità e responsabilità condivisa al centro della partnership: il Gruppo elettrico, già protagonista con più club di Serie A, debutterà ufficialmente il 29 novembre nella sfida rossonera contro la Lazio Enel entra a far parte della famiglia rossonera come nuovo Premium Partne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Enel diventa Premium Partner del Milan, al via la nuova alleanza energia–calcio; debutto ufficiale 29 novembre

