Emanuela Orlandi trovato un appunto inedito su un cineforum | cosa sappiamo del documento inedito scovato dalla Commissione bicamerale

Open.online | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emerge una pista sul caso di Emanuela Orlandi dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo. «Le nostre indagini – spiega all’ Ansa il parlamentare di Fratelli d’Italia – hanno individuato elementi inediti. Grazie alla collaborazione del Ros dei Carabinieri abbiamo rinvenuto un appunto di Emanuela nel quale la stessa fa riferimento ad una sorta di teatro-cineforum, “Il montaggio delle attrazioni”, sito sulla via Cassia, a pochi metri dall’abitazione del defunto regista di B-movies Bruno Mattei. Emanuela scrive di questo luogo e di uno spettacolo teatrale ivi rappresentato poco più di un mese prima di sparire». 🔗 Leggi su Open.online

