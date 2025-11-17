Emanuela Orlandi trovato un appunto inedito su un cineforum | cosa sappiamo del documento inedito scovato dalla Commissione bicamerale
Emerge una pista sul caso di Emanuela Orlandi dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo. «Le nostre indagini – spiega all’ Ansa il parlamentare di Fratelli d’Italia – hanno individuato elementi inediti. Grazie alla collaborazione del Ros dei Carabinieri abbiamo rinvenuto un appunto di Emanuela nel quale la stessa fa riferimento ad una sorta di teatro-cineforum, “Il montaggio delle attrazioni”, sito sulla via Cassia, a pochi metri dall’abitazione del defunto regista di B-movies Bruno Mattei. Emanuela scrive di questo luogo e di uno spettacolo teatrale ivi rappresentato poco più di un mese prima di sparire». 🔗 Leggi su Open.online
