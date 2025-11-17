Elezioni regionali non solo chi vince ma di quanto | il vero dato da guardare nei sondaggi

Poco meno di due settimane e sapremo come si concluderà la tornata di elezioni regionali che ha infiammato gli ultimi mesi dell'anno. Il pallottoliere alla fine dei conti favorirà la coalizione di centrodestra o quella di centrosinistra? Ci saranno sorprese o le urne rispetteranno le previsioni. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Franco Maranta, Portavoce del Forum Diritti e Salute, candidato consigliere di Campania Popolare alle prossime elezioni regionali in Campania - facebook.com Vai su Facebook

#Elezioniregionali in #Campania, come e quando si vota Vai su X

Sondaggi politici elezioni regionali Veneto, chi vince tra Stefani (centrodestra) e Manildo (centrosinistra) - I sondaggi politici per le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre danno in vantaggio il candidato conservatore Alberto Stefani sul progressista Giovanni Manildo ... Segnala virgilio.it

Elezioni Regionali: gli ultimi sondaggi, ecco chi vince in Campania, Puglia e Veneto. Tutti i DATI - A circa 15 giorni dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia con una campagna elettorale nel vivo, ecco gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto. Si legge su strettoweb.com

Regionali: in Veneto elezione scontata, sarà battaglia fra Lega e FdI - Le votazioni hanno un copione già scritto in una regione molto tradizionalista dal punto di vista delle scelte politiche ... Scrive giornaledibrescia.it