Elezioni Regionali Campania De Luca | Condono a 7 giorni dalle elezioni? Sono ciucci

Il presidente uscente attacca il condono: "Sono al governo da tre anni, che cos'hanno fatto? Nulla. Sono irresponsabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni in Campania 2025: date, orari, candidati e ultimi sondaggi - Le informazioni fondamentali da conoscere sul voto del 23 e 24 novembre per il rinnovo della Regione Campania. Lo riporta fanpage.it

Elezioni Regionali 2025 dove e quando si vota/ Campania, Veneto e Puglia: chi sono i candidati, ecco le liste - Elezioni Regionali 2025 dove e quando si vota: liste e candidati per Campania, Veneto e Puglia, tutto quello che c'è da sapere ... Riporta ilsussidiario.net