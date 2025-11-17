Eleganza libera | DIM reinterpreta l’intimo quotidiano con le nuove linee Daily Dentelle e Daily Micro
C’è qualcosa di profondamente francese nel sentirsi eleganti con semplicità, quel “je ne sais quoi” amato da tutte le donne. DIM è sinonimo da più di 60 anni di lingerie che accompagna le ragazze di ogni età nella vita reale, con comfort e stile super chic. Un equilibrio spontaneo tra grazia e libertà, tra stile e praticità. È da questo spirito che nasce la nuova collezione Daily Dentelle e Daily Micro di DIM, un inno alla femminilità autentica e all’espressione di sé in ogni momento della giornata. Perché la vera eleganza è quella che comincia da dentro, da un gesto quotidiano che fa sentire bene con se stesse. 🔗 Leggi su Amica.it
