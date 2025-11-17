Edema muscolare per Alcaraz | lui ci proverà ma la Davis è a forte rischio

Il n. 1 del mondo è già a Bologna, martedì si prenderà un giorno di riposo e poi deciderà se scendere in campo contro la Repubblica Ceca giovedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edema muscolare per Alcaraz: lui ci proverà, ma la Davis è a forte rischio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovane paziente con Lipedema e caviglia “bloccata e dolente” post frattura Dopo una sintesi chirurgica per frattura di caviglia sinistra e mesi di fisioterapia e palestra, questa paziente è arrivata da noi con ancora: - dolore a caviglia e piede sx - edema imp - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale, Alcaraz non giocherà l'Atp Madrid per infortunio muscolare - La risonanza a cui si è sottoposto lo spagnolo dopo il guaio in finale a ... Come scrive sport.sky.it

Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 0-6 0-2: l'azzurro si ritira nel quarto set per un problema muscolare, lo spagnolo è in finale - La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per la semifinale del Roland Garros 2025, è in programma venerdì 6 giugno. Riporta ilgazzettino.it

Musetti-Alcaraz 6-4 6-7 0-6 0-2: l'azzurro si ritira nel quarto set per un problema muscolare, lo spagnolo è in finale - «Sono triste e deluso ma è stata comunque una bella partita»: lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo il ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Come scrive leggo.it