L'azzurro ha trionfato alle Nitto Atp Finals per il secondo anno consecutivo davanti a un pubblico che ha applaudito anche i suoi avversari e facendo la foto finale insieme alla fidanzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «È stato più bello dell'anno scorso», ecco perché le parole di Jannik Sinner sono vere e non valgono solo per lui