È scontro tra Giappone e Cina per la questione Taiwan sempre più spinosa e pericolosa
Salgono le tensioni tra Pechino e Tokyo (Cina e Giappone) dopo le recenti dichiarazioni della premier giapponese, Sanae Takaichi, considerata un falco, interpretate come un segnale che un attacco militare cinese contro Taiwan potrebbe legittimare una risposta militare da parte di Tokyo. L’isola, di fatto indipendente e che rivendica la sua democrazia, è considerata dalla Cina una “provincia ribelle” da “riunificare” senza escludere l’uso della forza. La prima ministra del Giappone, Takaichi, ha detto che non intende ritirare le proprie dichiarazioni su Taiwan, anche se ha fatto capire che non le ripeterà più in pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
