È proprio lui Frana in Italia la triste scoperta sul 32enne disperso

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro-Nord e il fronte più critico è quello del Friuli Venezia Giulia, colpito da frane, esondazioni e centinaia di evacuati. A Brazzano di Cormons una colata di fango ha travolto una casa di tre piani e altre abitazioni vicine: il 32enne Quirin Kuhnert, cittadino tedesco che viveva in zona, è stato ritrovato senza vita, mentre l’area resta in una delicata fase di ricerca e messa in sicurezza. La stessa ondata di piogge intense ha fatto esondare il fiume Torre a Romans d’Isonzo, costringendo molte persone a rifugiarsi sui tetti in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri ed elicotteri per evacuare circa 300 persone, mentre in tutta la regione si contano oltre 250 interventi tra allagamenti, smottamenti e blackout. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it