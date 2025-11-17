E' morto il magistrato napoletano Francesco Greco

Napolitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 74 anni il magistrato napoletano Francesco Greco dopo una lunga malattia. In pensione dal 2021, ricoprì il ruolo di procuratore capo di Napoli nord e in precedenza di pm a Napoli, dove negli anni novanta era entrato a far parte della direzione distrettuale Antimafia, venendo posto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

e morto il magistrato napoletano francesco greco

© Napolitoday.it - E' morto il magistrato napoletano Francesco Greco

Argomenti simili trattati di recente

morto magistrato napoletano francescoMorto Francesco Greco, è lutto nel mondo dei giuristi: «Fu un faro per i magistrati» - Un magistrato sereno e preparato, equilibrato e determinato, che nel corso della sua carriera ha rappresentato un presidio indiscutibile per la giurisdizione. Segnala ilmattino.it

morto magistrato napoletano francescoFrancesco Greco morto dopo una malattia: era un magistrato sereno e preparato - Un magistrato sereno e preparato, equilibrato e determinato, che nel corso della sua carriera ha rappresentato un presidio indiscutibile per ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Magistrato Napoletano Francesco