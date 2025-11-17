E' morto il magistrato napoletano Francesco Greco

Si è spento a 74 anni il magistrato napoletano Francesco Greco dopo una lunga malattia. In pensione dal 2021, ricoprì il ruolo di procuratore capo di Napoli nord e in precedenza di pm a Napoli, dove negli anni novanta era entrato a far parte della direzione distrettuale Antimafia, venendo posto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - E' morto il magistrato napoletano Francesco Greco

Argomenti simili trattati di recente

Quello che ha fatto Gratteri con molta disinvoltura è molto grave. Ha citato le parole inventate di un grande magistrato morto per la sua azione contro la mafia e non ha nemmeno chiesto scusa. Ha dimostrato di non essere lui credibile, sulla pelle di un vero ero Vai su X

Le parole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio su Rosario Livatino: “Una figura non assimilabile a quella di nessun altro Magistrato morto nell’adempimento del suo dovere”, pronunciate in un videomessaggio ieri, 7 novembre 2025, in occasione di un pre - facebook.com Vai su Facebook

Morto Francesco Greco, è lutto nel mondo dei giuristi: «Fu un faro per i magistrati» - Un magistrato sereno e preparato, equilibrato e determinato, che nel corso della sua carriera ha rappresentato un presidio indiscutibile per la giurisdizione. Segnala ilmattino.it

Francesco Greco morto dopo una malattia: era un magistrato sereno e preparato - Un magistrato sereno e preparato, equilibrato e determinato, che nel corso della sua carriera ha rappresentato un presidio indiscutibile per ... Da msn.com