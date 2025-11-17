Due vittime casertane sette indagati | chiesta l’assoluzione nel processo Bressanone
La pm Federica Iovene ha chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per i sette indagati per l'incidente ferroviario del 27 aprile 2017, a nord di Bressanone, nel quale persero la vita due operai, Salvatore Verolla, 42 anni, e Achille De Lisa, 52, entrambi di Mondragone, nel casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
I NUMERI DI OTTOBRE A ottobre 2025 abbiamo contato 118 vittime del lavoro, il che ne fa il secondo mese peggiore dell’anno dopo luglio (121), con una media quotidiana di 3,8 vittime. I morti in itinere sono stati 26 (22%), quelli sul posto di lavoro 92 (78%). - facebook.com Vai su Facebook
Il crollo, le due vittime, i bimbi feriti: cosa è successo a Scampia - È il bilancio provvisorio fornito dalla Prefettura di Napoli sulle conseguenze del crollo di un ballatoio avvenuto ieri notte, ... avvenire.it scrive
Due morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti - Una condanna e sette assoluzioni in primo grado in abbreviato, oltre ad un rinvio a giudizio in dibattimento. Da ansa.it