La pm Federica Iovene ha chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per i sette indagati per l'incidente ferroviario del 27 aprile 2017, a nord di Bressanone, nel quale persero la vita due operai, Salvatore Verolla, 42 anni, e Achille De Lisa, 52, entrambi di Mondragone, nel casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Due vittime casertane, sette indagati: chiesta l’assoluzione nel processo Bressanone