Due milioni di euro per riqualificare il patrimonio regionale | ecco i comuni che avranno i fondi
Due milioni di euro dalla Regione Lazio per 10 comuni del Lazio - due di quali nella provincia di Latina per riqualificare il patrimonio regionale. A stabilirlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore regionale alla Tutela del Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bonus elettrodomestici 2025: in arrivo 48,1 milioni di euro per rinnovare la casa! Chi può richiederlo? Dove si scarica il voucher? E quali elettrodomestici rientrano nel contributo? Facciamo chiarezza su tutto ciò che c’è da sapere per non perdere l’occasio - facebook.com Vai su Facebook
Proprietario di 1.400 immobili a Torino non dichiara 42 milioni di euro di canoni: tre anni ai domiciliari ift.tt/R6gvS9x Vai su X
Area ex Gianazza a Legnano: 1,2 milioni di euro per riqualificare la nuova porta d’accesso alla città - Costeranno quasi 1,2 milioni di euro le opere pubbliche previste a Legnano per riqualificare il tratto “alto” di via Cadorna, interessato dalle trasformazio ... Da settenews.it
Due milioni in arrivo per riqualificare il centro storico di Otranto - C'è anche Otranto tra i cinque siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che beneficeranno di interventi di riqualificazione e di promozione del territorio. Scrive rainews.it
Investimento da due milioni di euro. Un piano straordinario del Parco per la manutenzione dei sentieri - Interventi strategici per la mobilità lenta e sugli itinerari di particolare valenza storica e monumentale. Si legge su lanazione.it