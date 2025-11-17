dubai il volo spettacolare degli aerei acrobatici al fursan

Gli aerei acrobatici Al Fursan degli Emirati Arabi Uniti hanno disegnato i colori della bandiera degli EAU nel cielo durante il primo giorno del Dubai Airshow lunedì. L’edizione di quest’anno dell’airshow, la diciannovesima, è iniziata con l’annuncio da parte di Emirates Airlines dell’ordine di 65 Boeing 777-9, poiché il vettore mira ad aumentare i guadagni record della sua flotta e la domanda incessante di voli attraverso questo hub di viaggio est-ovest. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

