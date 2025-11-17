Dottoressa del pronto soccorso aggredita dal parente di un paziente nuovo episodio di violenza in Abruzzo

Nottata di paura, quella tra sabato 15 e domenica 16 novembre, nell'ospedale di Sulmona dove una dottoressa in pensione del pronto soccorso sarebbe stata aggredita mentre stava garantendo continuità assistenziale. Come riferisce l'agenzia LaPresse, il medico sarebbe stato minacciato pesantemente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

