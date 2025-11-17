Doppio impulso freddo temperature verso gli 0°C | ecco dove
Ormai ci siamo: la fase di maltempo che interessa principalmente il Centro-Nord ma che si sta spostando anche verso il Sud e la Sicilia farà da apripista per la prima, vera, fase fredda di stampo invernale che riporterà la neve a bassa quota ma soprattutto un drastico calo delle temperature che in molti casi saranno inferiori alle medie del periodo. Le due fasi di maltempo. Dal Nord Europa si è già messa in moto l'aria gelida di origine artica che sta dilagando sulle nazioni centro-settentrionali e in arrivo sul Mediterraneo da martedì 18 novembre. Arriverà l'inverno e, con un doppio impulso freddo, si formeranno due aree di bassa pressione: la prima è già in atto ma la seconda prenderà vita nel prossimo fine settimana con piogge e temporali questa volta al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
