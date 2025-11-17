Donadoni spinge sull’acceleratore Ritmo e intensità in allenamento
Si torna a spingere forte in casa Spezia, dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico Roberto Donadoni. All’orizzonte la sfida con il Mantova, importante crocevia nella stagione delle aquile. Nella gara valevole per la tredicesima giornata di campionato i bianchi se la vedranno con una diretta concorrente per la salvezza. Domenica alle 15 al “Martelli“ un appuntamento da non sbagliare, per ritrovare morale e tornare a spingere sull’acceleratore. Ma soprattutto per non perdere ulteriore terreno da chi sta davanti, con il rischio di rimanere sempre più invischiati nelle basse zone di classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
