Dominick mysterio | ho agito così per rubare i riflettori di john

Zonawrestling.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Monday Night Raw del 10 novembre come ben sappiamo e abbiamo già ampiamente scritto, John Cena ha raggiunto un ultimo traguardo nella sua carriera. Dopo essere stato affrontato da Dominik Mysterio davanti a un pubblico infuocato a Boston, Cena ha sconfitto “Dirty Dom” e si è aggiudicato il titolo Intercontinentale. Il match é stato deciso dopo che Mysterio ha affrontato al microfono Cena mentre questi si rivolgeva al pubblico. Quella decisione finì per costargli caro, poiché Triple H organizzò rapidamente un match tra i due per il titolo di Mysterio. Durante un’apparizione al  Towers of Power Pro Wrestling Podcast  , Mysterio ha riflettuto sulla perdita del titolo intercontinentale contro Cena a Boston. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

dominick mysterio ho agito cos236 per rubare i riflettori di john

© Zonawrestling.net - Dominick mysterio: “ho agito così per rubare i riflettori di john”

News recenti che potrebbero piacerti

dominick mysterio ho agitoDominik Mysterio può andare fiero nonostante la sconfitta contro John Cena - Dominik Mysterio ha avuto una crescita importante nell´ultimo anno e ha chiarito a tutti di avere ambizioni significative per il suo futuro, non volendo accontentarsi di un ruolo secondario all´intern ... Si legge su worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Dominick Mysterio Ho Agito