Dominick mysterio | ho agito così per rubare i riflettori di john
Nella puntata di Monday Night Raw del 10 novembre come ben sappiamo e abbiamo già ampiamente scritto, John Cena ha raggiunto un ultimo traguardo nella sua carriera. Dopo essere stato affrontato da Dominik Mysterio davanti a un pubblico infuocato a Boston, Cena ha sconfitto “Dirty Dom” e si è aggiudicato il titolo Intercontinentale. Il match é stato deciso dopo che Mysterio ha affrontato al microfono Cena mentre questi si rivolgeva al pubblico. Quella decisione finì per costargli caro, poiché Triple H organizzò rapidamente un match tra i due per il titolo di Mysterio. Durante un’apparizione al Towers of Power Pro Wrestling Podcast , Mysterio ha riflettuto sulla perdita del titolo intercontinentale contro Cena a Boston. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
