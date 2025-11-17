Dolly non è più tra di noi | una commedia surreale
Dolly non ce l'ha fatta ed è volata in cielo a far compagnia alle altre stelle dello spettacolo, ma le sorelline Molly e Polly, straziate dal dolore, subito dopo il funerale devono andare ad una sfilata di moda. Dolly non dovrà dire nemmeno una parola, fra l'altro la sua memoria faceva acqua da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
La commedia dialettale Chi và en campagna i pèrt la scagna del Gruppo teatrale Sparnegaminitine di Provaglio d'Iseo, è il prossimo appuntamento con la Rassegna teatrale dialettale 2025-2026 del Teatro Rizzini! Vi aspettiamo sabato 15 alle ore 20.30 e d - facebook.com Vai su Facebook