Discarica ad Arlena il Comitato torna all' attacco | Pronti a contrastarla ma dov' è l' amministrazione Cascianelli?

Viterbotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita sull'impianto di Arlena di Castro è tutt'altro che chiusa. Dalla Regione è arrivata l'ufficialità per la riapertura dell'iter autorizzativo, e la reazione del territorio non si è fatta attendere. A farsi sentire è il Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro, che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

