Disabile in sedia a rotelle investito a Viterbo, alla guida dell'auto ci sarebbe stata una donna che “se ne è andata dicendo che aveva da fare”. Lo riporta il cugino dell'uomo, finito all'ospedale dopo essere stato colpito da una macchina, mercoledì 12 novembre, in via Treviso. L'automobilista. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Disabile in carrozzina investito a Viterbo: "Automobilista fuggita dicendo che aveva da fare"