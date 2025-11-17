Dirigente del Comune perde la causa e denuncia l' avvocato ma il giudice archivia | Querela pretestuosa

Si chiude con un'archiviazione il procedimento penale a carico dell'avvocato casertano Luigi Adinolfi e di altre tre persone accusate di truffa ai danni dell'ingegnere Francesco Biondi, dirigente del Comune di Caserta sospeso a maggio scorso per sei mesi dal ministro dell'Interno Matteo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dirigente del Comune perde la causa e denuncia l'avvocato ma il giudice archivia: "Querela pretestuosa"

Scopri altri approfondimenti

Diffida dell'Anticorruzione: non spettava al Comune aggiudicare i lavori, quella ditta non aveva i requisiti. Nel mirino un dirigente indagato - facebook.com Vai su Facebook

Variante per le Olimpiadi, il Comune perde la causa contro i comitati che hanno protestato: dovrà pagare 40mila euro di spese legali - BELLUNO – I comitati di cittadini che hanno cercato di opporsi alla realizzazione della Variante stradale di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, hanno vinto la battaglia in Tribunale con il ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Fondazione Teatro, la verifica del dirigente Celani dovrà chiarire la causa del disavanzo - FANO Sarà il dirigente esperto legale del Comune di Fano Pietro Celani a occuparsi della vicenda che coinvolge la Fondazione teatro della Fortuna dopo che il presidente del Consiglio di ... corriereadriatico.it scrive

Finito l’idillio col Comune. Tomasucci gli fa causa ma perde davanti al Tar - Nel 2022, sotto la giunta Ricci, l’imprenditore Mauro Tomasucci aveva aderito alla proposta del Comune per "abbellire la città": una sponsorizzazione da ... Riporta ilrestodelcarlino.it