Tutte le notizie live di lunedì 17 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato Gennaro Gattuso (Ansafoto) – calciomercato.it La Nazionale va in archivio dopo la batosta a San Siro con la Norvegia e il secondo tempo in cui Haaland e Nusa sono saliti in cattedra ribaltando senza troppi problemi il risultato. È il tempo di nuovo delle analisi, di leccarsi le ferite in attesa del sorteggio dei playoff di giovedì. 22:38 17 Novembre Mondiali 2026, si qualificano anche Germania e Olanda. Le gare di questa sera sanciscono la qualificazione ai Mondiali di Germania e Olanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 17 novembre: Annuncio di Bove sul ritorno in campo, Germania e Olanda ai Mondiali LIVE