Dino Zoff | L’errore capita | basta pensare se avessi potuto fare diversamente l’avrei fatto Non bisogna portarselo addosso altrimenti diventa pesante ed è difficile recuperare

17 nov 2025

È stato il giocatore dietro a tutti, quello che coordina la difesa dalla porta. Ancora oggi Dino Zoff ha bisogno di poche parole: contano i fatti. E le cifre, come quella sulla sua maglia: «I numeri sono tutto, bisogna sempre guardarli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

