Dimagrire con i famarci basati sulla semaglutide | cosa c’è da sapere su benefici rischi ed effetti collaterali

Negli ultimi mesi, la semaglutide è sulla bocca di tutti e non anima soltanto il dibattito tra gli specialisti in diabetologia. Sui social, infatti, si fa un gran parlare dei nuovi farmaci per dimagrire basati sulla semaglutide che si stanno imponendo come una soluzione facile e rapida per perdere i chili in eccesso. Ma che cos’è la semaglutide? a cosa serve realmente? e, soprattutto, quali sono i benefici e quali i rischi? Cos’è il semaglutide e come agisce. La semaglutide è una molecola originariamente sviluppata per la cura del diabete mellito di tipo 2. I suoi nomi commerciali più noti in Italia sono Ozempic® e Wegovy®: quest’ultimo è specifico per la terapia dell’obesità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

