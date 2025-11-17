Di Lorenzo prova a suonare la carica | A marzo servirà qualcosa di diverso ci giochiamo tantissimo L’analisi dopo Italia Norvegia
Di Lorenzo analizza il crollo con la Norvegia: la squadra si è rilassata nel secondo tempo, ora testa ai playoff di marzo. Le sue parole. Il disastro di San Siro, che ha visto l’Italia crollare 1-4 contro la Norvegia, ha lasciato un segno profondo nell’ambiente azzurro. Al termine della partita, mentre il CT Gennaro Gattuso chiedeva scusa ai tifosi parlando di “paura” e “braccino”, anche i giocatori hanno provato a spiegare l’inspiegabile crollo. Tra i più criticati della serata c’è stato Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, la cui prestazione è stata giudicata ampiamente insufficiente (un 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
ESORDIENTI MISTI Prova di carattere dei nostri Esordienti Misti contro Minturno Asd United San Lorenzo Castelforte - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Dessi, chi è marito coach Antonella Palmisano (campionessa in carica marcia Olimpiadi 2024)/ 3° oro? - Antonella Palmisano campionessa in carica nella marcia 20 km punta all'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi è il marito Lorenzo Dessi suo coach dal 2023 Antonella Palmisano, chi è campionessa in ... Come scrive ilsussidiario.net