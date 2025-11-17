Di Gennaro dopo la doccia fredda degli Azzurri | Non sappiamo più difendere e il problema parte dai settori giovanili
Inter News 24 Di Gennaro dice la sua dopo la brutta sconfitta a San Siro della squadra di Gattuso contro la Norvegia: le parole. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la sconfitta dell’Italia contro la Norvegia e ha sollevato alcuni punti critici sulla difesa della Nazionale. Di Gennaro ha dichiarato: «Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del primo tempo, i gol presi sono la prova che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca». Secondo l’ex calciatore, il problema è che i difensori italiani non sono più in grado di difendere come una volta, e questo ha portato a errori che non erano tipici del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
? Queste le dichiarazioni del C.T. azzurro Gennaro #Gattuso dopo la sconfitta della nazionale italiana contro la #Norvegia di #Haaland . Un ko pesante, che costringe gli Azzurri ad affrontare i play-off di marzo per i Mondiali 2026 nel modo peggiore possibi - facebook.com Vai su Facebook
Doccia fredda, vero o falso? Il decalogo per non sbagliare - Nei giorni e nelle notti più roventi d'estate, una bella doccia fredda è la prima, a volta anche l’unica, cosa a cui si riesce a pensare. ilmessaggero.it scrive
Dopo la doccia fredda Meloni spera che si possa ancora raggiungere un'intesa - Giorgia Meloni in una nota auspica si possa ancora arrivare a un'intesa, 'non ha senso innescare scontri' ribadisce la premier Confidiamo nella buona volontà di tutti gli ... Come scrive rainews.it