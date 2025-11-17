Di Gennaro dopo la doccia fredda degli Azzurri | Non sappiamo più difendere e il problema parte dai settori giovanili

Inter News 24 Di Gennaro dice la sua dopo la brutta sconfitta a San Siro della squadra di Gattuso contro la Norvegia: le parole. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la sconfitta dell’Italia contro la Norvegia e ha sollevato alcuni punti critici sulla difesa della Nazionale. Di Gennaro ha dichiarato: «Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del primo tempo, i gol presi sono la prova che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca». Secondo l’ex calciatore, il problema è che i difensori italiani non sono più in grado di difendere come una volta, e questo ha portato a errori che non erano tipici del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

