A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole: Italia, ko preoccupante contro la Norvegia:. “Rivediamo i gol presi. Si può prendere un gol di Haaland in area piccola così? Al netto del prio tempo, i gol presi sono per il fatto che non si marca più in Italia. Va bene il calcio evoluto, ma in area si marca. Di Lorenzo non è un difensore, è un terzino che nel Napoli fa fatica da 3-4 mesi come Politano. Sappiamo difenderci ora? L’ultimo vero difensore è stato Chiellini. Al di là di tutto, abbiamo preso 4 gol che non esistono nel nostro modo di concepire la difesa. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Di Gennaro: “Di Lorenzo e Politano fanno fatica da 3-4 mesi mesi”

