Deve scontare 5 anni di carcere e viene arrestato Durante il blitz trovata altra droga in casa

Casertanews.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nella mattinata odierna ha portato all’arresto di un 25enne già sottoposto ai domiciliari, durante un controllo eseguito presso la sua abitazione. L’operazione era finalizzata all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

deve scontare 5 anni di carcere e viene arrestato durante il blitz trovata altra droga in casa

Deve scontare 5 anni di carcere e viene arrestato. Durante il blitz trovata altra droga in casa

