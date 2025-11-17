Dervio, 17 novembre 2025 – Varo questa mattina, lunedì 17 novembre, nel cantiere navale di Dervio, della nuova motonave ibrida di Navigazione Laghi, destinata al servizio sul Lago di Como, seconda unità gemella della “Ambrosiana”. La cerimonia, come da tradizione, ha visto la benedizione dell’unità e la tradizionale rottura della bottiglia sulla prua, prima dell’immissione in acqua tramite scivolamento sul carro di alaggio per le verifiche preliminari su tenuta dello scafo e galleggiamento. "Nei prossimi mesi – spiegano i portavoce della Navigazione Laghi - verranno completati arredi e finiture interne, mentre la scelta del nome sarà affidata a un sondaggio online rivolto ai cittadini e ai follower dell’Ente" sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dervio: varata la motonave ibrida della Navigazione Laghi. Il nome? Sarà scelto con un sondaggio online