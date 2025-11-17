Derby punto senza reti L’Ospitaletto recrimina

OSPITALETTO (Brescia) Davanti ai 924 tifosi che sono potuti entrare allo stadio Corioni il derby tra Ospitaletto e Union Brescia si è chiuso a reti inviolate. Un pari che, visto l’andamento della gara, ha lasciato grande rammarico agli oranges di Quaresmini, mentre la squadra di Diana ha fornito una prova davvero incolore. Sulla bilancia, per i franciacortini, ci sono diverse occasioni, un gol annullato a Bertoli al 39’ per fuorigioco e, soprattutto, un intervento di Silvestri su Bertoli in avvio di ripresa sul quale l’arbitro ha deciso di non intervenire. Il primo tempo è di marca arancione. Già in avvio Gualandris sciupa l’immediato vantaggio, ma i padroni di casa continuano a condurre il gioco e, nonostante il tentativo di risveglio di Zennaro e Di Molfetta, dapprima si vedono annullare la rete dopo il duetto Sinn-Bertoli e in seguito, al 3’ della ripresa, protestano invano per un possibile fallo in area su Bertoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

